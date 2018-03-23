Футболісти України не зуміли виграти у збірної Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Збірні України та Саудівської Аравії провели контрольний поєдинок на Муніципальному стадіоні в Марбельї (Іспанія), передає кореспондент УНН.
Український колектив передбачувано захопив ініціативу і контроль м'яча в поєдинку. Це дало плоди на 32 хвилині, коли фланговий навіс Коноплянки на ніким не прикритого Артема Кравця, перетворився в гол головою нападника "Кайсеріспора".
Однак перший кутовий та дебютний удар аравійців по воротах завершився голом – Караваєв програв боротьбу Аль-Моваладу, який добив м'яч у сітку Луніна – 1:1.
Могли українці одержати перевагу на табло до перерви, але точна передача низом Коноплянки з лівого флангу на Марлоса закінчилася ударом із вигідної позиції півзахисника "Шахтаря" повз воріт (м'яч пройшов біля стійки воріт азіатів).
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Друга половина баталії не принесла змін у результаті попри значну навалу українців на останніх хвилинах – воротар Саудівської Аравії надійно та хоробро зіграв при ударі головою Бесєдіна та добиванні Буяльського, двічі відбивши м'яч (1:1).
Примітно, що Саудівська Аравія є командою з найнижчим рейтингом в ФІФА серед учасників фінальної частини ЧС-2018.
Додамо також, вже 27-го березня на українців очікує двобій із Японією, який пройде у Льєжі.