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Футболисты Украины не сумели выиграть у сборной Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Сборные Украины и Саудовской Аравии провели контрольный поединок на Муниципальном стадионе в Марбелье (Испания), передает корреспондент УНН.

Украинский коллектив предсказуемо захватил инициативу и контроль мяча в поединке. Это дало плоды на 32 минуте, когда фланговый навес Коноплянки на никем не прикрытого Артема Кравца, превратился в гол головой нападающего "Кайсериспора".

Однако первый угловой и дебютный удар аравийцев по воротам завершился голом - Караваев проиграл борьбу Аль-Моваладу, который добил мяч в сетку Лунина - 1:1.

Могли украинцы одержать преимущество на табло до перерыва, но точная передача низом Коноплянки с левого фланга на Марлоса закончилась ударом из выгодной позиции полузащитника "Шахтера" мимо ворот (мяч прошел у стойки ворот азиатов).

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Вторая половина баталии не принесла изменений в результате несмотря на значительное нашествие украинцев на последних минутах - вратарь Саудовской Аравии надежно и лихо сыграл при ударе головой Беседина и добивании Буяльского, дважды отразив мяч (1:1).

Примечательно, что Саудовская Аравия является командой с самым низким рейтингом в ФИФА среди участников финальной части ЧМ-2018.

Добавим также, уже 27-го марта украинцев ожидает поединок с Японией, который пройдет в Льеже.

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