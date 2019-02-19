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Футболісти "Шахтаря" виділили кілька мільйонів на відновлення залу в Донецьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. На відновлення спортзалу, пошкодженого в результаті бойових дій, ФК "Шахтар" спрямував понад 2 млн. грн. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.

Місто Красногорівка Донецької області розташований в п'яти кілометрах від лінії зіткнення. За час бойових дій спортивний зал, в якому продовжують займатися діти, зазнав значних пошкоджень.

З пропозицією допомогти у відновленні виступили гравці "Шахтаря". Роботи вже почалися. Будівельники обіцяють закінчити ремонт протягом двох місяців. Загальний бюджет проекту складе більше 2 млн. грн.

"Діти - наше майбутнє. Нам розповіли про цю історію, і ми перейнялися ідеєю допомогти. Вирішили виділити кошти і провести скління залу, щоб хлопці могли приходити і займатися спортом в будь-який час року. Професійний футбол і проведення спортивних змагань в Україні - це добре, але ми також не повинні забувати про розвиток дитячого спорту, про умови та інфраструктурі", - сказав півзахисник клубу Тарас Степаненко.

Відзначимо, що раніше ФК "Шахтар" вже передавав дітям в Красногорівці м'ячі та екіпіровку.

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