Футболісти "Шахтаря" виділили кілька мільйонів на відновлення залу в Донецьку

Місто Красногорівка Донецької області розташований в п'яти кілометрах від лінії зіткнення. За час бойових дій спортивний зал, в якому продовжують займатися діти, зазнав значних пошкоджень.

З пропозицією допомогти у відновленні виступили гравці "Шахтаря". Роботи вже почалися. Будівельники обіцяють закінчити ремонт протягом двох місяців. Загальний бюджет проекту складе більше 2 млн. грн.

"Діти - наше майбутнє. Нам розповіли про цю історію, і ми перейнялися ідеєю допомогти. Вирішили виділити кошти і провести скління залу, щоб хлопці могли приходити і займатися спортом в будь-який час року. Професійний футбол і проведення спортивних змагань в Україні - це добре, але ми також не повинні забувати про розвиток дитячого спорту, про умови та інфраструктурі", - сказав півзахисник клубу Тарас Степаненко.

Відзначимо, що раніше ФК "Шахтар" вже передавав дітям в Красногорівці м'ячі та екіпіровку.