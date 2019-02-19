Футболисты "Шахтера" выделили несколько миллионов на восстановление зала в Донецке

Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, получил значительные повреждения.

С предложением помочь в восстановлении выступили игроки “Шахтера”. Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 млн. грн.

“Дети — наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине — это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре”, — сказал полузащитник клуба Тарас Степаненко.

Отметим, что ранее ФК “Шахтер” уже передавал детям в Красногоровке мяча и экипировку.