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Футболисты "Шахтера" выделили несколько миллионов на восстановление зала в Донецке

Киев  •  УНН

 • 6774 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. На восстановление спортзала, поврежденного в результате боевых действий, ФК “Шахтер” направил более 2 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Город Красногоровка Донецкой области расположен в пяти километрах от линии соприкосновения. За время боевых действий спортивный зал, в котором продолжают заниматься дети, получил значительные повреждения.

С предложением помочь в восстановлении выступили игроки “Шахтера”. Работы уже начались. Строители обещают закончить ремонт в течение двух месяцев. Общий бюджет проекта составит более 2 млн. грн.

“Дети — наше будущее. Нам рассказали об этой истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили выделить средства и провести остекление зала, чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом в любое время года. Профессиональный футбол и проведение спортивных соревнований в Украине — это хорошо, но мы также не должны забывать о развитии детского спорта, об условиях и инфраструктуре”, — сказал полузащитник клуба Тарас Степаненко.

Отметим, что ранее ФК “Шахтер” уже передавал детям в Красногоровке мяча и экипировку.

Украинские Национальные Новости

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