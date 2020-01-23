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Футболісти "ПСЖ" стали другими фіналістами Кубку французької ліги з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Чинні чемпіони Франції з футболу "Парі Сен-Жермен" святкували виграш у баталії півфіналу Кубку країни, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Футболісти "ПСЖ" стали другими фіналістами Кубку французької ліги з футболу

Гра із ФК "Реймс" завершилася переконливою перевагою парижан – 3:0. У складі переможців відзначилися Маркіньос (9-та хвилина), а також Ньянзу Куассі (31). Ще один гол стався у власні ворота від гравця "Реймса" Гіслена Конана (77).

Зауважимо, що у фіналі "ПСЖ" зіграє проти "Ліона", який днем раніше по пенальті переміг іншого представника Ліги 1 - "Лілль".

Українські Національні Новини

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