Футболісти "ПСЖ" стали другими фіналістами Кубку французької ліги з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Чинні чемпіони Франції з футболу "Парі Сен-Жермен" святкували виграш у баталії півфіналу Кубку країни, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Гра із ФК "Реймс" завершилася переконливою перевагою парижан – 3:0. У складі переможців відзначилися Маркіньос (9-та хвилина), а також Ньянзу Куассі (31). Ще один гол стався у власні ворота від гравця "Реймса" Гіслена Конана (77).
Зауважимо, що у фіналі "ПСЖ" зіграє проти "Ліона", який днем раніше по пенальті переміг іншого представника Ліги 1 - "Лілль".