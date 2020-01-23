Футболисты "ПСЖ" стали вторыми финалистами Кубка французской лиги по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Действующие чемпионы Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" праздновали выигрыш в баталии полуфинала Кубка страны, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Игра с ФК "Реймс" завершилась убедительной преимуществом парижан - 3:0. В составе победителей отличились Маркиньос (9-я минута), а также Ньянзу Куасси (31). Еще один гол случился в собственные ворота от игрока "Реймса" Гислен Конана (77).
Заметим, что в финале "ПСЖ" сыграет против "Лиона", который днем ранее по пенальти победил другого представителя Лиги 1 - "Лилль".