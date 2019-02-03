Футболісти "Олександрії" перемогою завершили тренувальний збір в Туреччині

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Контрольний поєдинок української "Олександрії" та македонського "Вардара" завершився з рахунком 3:2, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу олександрійців.

Олександрійці перемогли у драматичному поєдинку проти найтитулованішого македонського клубу.

Матч проходив практично у рівній боротьбі, але фортуна посміхнулася українським футболістам. У таборі "Олександрії" відзначилися Дмитро Шастал і два Артеми – Сітало і Полярус.

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Македонці обидва свої м’ячі забили головою, а вирішальний рахунок у матчі встановили гравці "Олександрії", коли на 83 хвилині розіграли стіночку і Артем Полярус забивав у практично незахищені ворота.

Зауважимо, що нинішня третя команда таблиці УПЛ ще два дні буде проводити тренування перед поверненням додому.

Українські Національні Новини

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