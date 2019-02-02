Розкрита таємниця яйця-рекордсмена з Instagram

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Акаунт курячого яйця, який встановив рекорд в соціальній мережі Instagram за кількістю лайків, створили для реклами американського футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram яйця. 

"Очікування завершене. Все буде розкрито в неділю після Супербоула", — підписали фото в Instagram його автори. 

Як повідомляв УНН, найвідоміше яйце соцмережі Instagram додало нове фото.

Раніше УНН повідомляв, що кіт з персиками став новою зіркою Тwitter. 

Крім того, померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету. 

Нагадаємо, у мережі зібрали найкращі кадри 2018 року, відзняті на мініатюрну камеру GoPro.

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