Розкрита таємниця яйця-рекордсмена з Instagram

"Очікування завершене. Все буде розкрито в неділю після Супербоула", — підписали фото в Instagram його автори.



Як повідомляв УНН, найвідоміше яйце соцмережі Instagram додало нове фото.

Раніше УНН повідомляв, що кіт з персиками став новою зіркою Тwitter.



Крім того, померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету.



Нагадаємо, у мережі зібрали найкращі кадри 2018 року, відзняті на мініатюрну камеру GoPro.