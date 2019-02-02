Раскрыта тайна яйца-рекордсмена в Instagram

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79242 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101898 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136644 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134940 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131888 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126238 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163908 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117935 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Раскрыта тайна яйца-рекордсмена в Instagram

Раскрыта тайна яйца-рекордсмена в Instagram

Киев  •  УНН

 • 12451 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Аккаунт куриного яйца, который установил рекорд в социальной сети Instagram по количеству лайков, создали для рекламы американского футбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram яйца.

"Ожидание завершено. Все будет раскрыто в воскресенье после Супербоула", - подписали фото в Instagram его авторы.

Как сообщал УНН, известное яйцо соцсети Instagram добавил новое фото.

Ранее УНН сообщал, что кот с персиками стал новой звездой Тwitter.

Кроме того, померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета.

Напомним, в сети собрали лучшие кадры 2018 года, отснятые на миниатюрную камеру GoPro.

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