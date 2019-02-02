Раскрыта тайна яйца-рекордсмена в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Аккаунт куриного яйца, который установил рекорд в социальной сети Instagram по количеству лайков, создали для рекламы американского футбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram яйца.
"Ожидание завершено. Все будет раскрыто в воскресенье после Супербоула", - подписали фото в Instagram его авторы.
Как сообщал УНН, известное яйцо соцсети Instagram добавил новое фото.
Ранее УНН сообщал, что кот с персиками стал новой звездой Тwitter.
Кроме того, померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета.
Напомним, в сети собрали лучшие кадры 2018 года, отснятые на миниатюрную камеру GoPro.
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