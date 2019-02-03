Футболисты "Александрии" победой завершили тренировочный сбор в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Контрольный поединок украинской "Александрии" и македонского "Вардара" завершился со счетом 3: 2, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу александрийцев.
Александрийцы победили в драматичном поединке против самого титулованного македонского клуба.
Матч проходил практически в равной борьбе, но фортуна улыбнулась украинским футболистам. В лагере "Александрии" отличились Дмитрий Шастал и два Артема - Ситало и Полярус.
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Македонцы оба свои мяча забили головой, а решающий счет в матче установили игроки "Александрии", когда на 83 минуте разыграли стеночку и Артем Полярус забивал в практически незащищенные ворота.
Отметим, что нынешняя третья команда таблицы УПЛ еще два дня будет проводить тренировки перед возвращением домой.