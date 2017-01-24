Футболісти “Карпат” перемогли у спарингу ФК “Олмалик”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Львівські “Карпати” продовжили підготовку до весняної частини сезону в УПЛ та провели контрольний поєдинок в Анталії проти узбецького ФК “Олмалик”, передає УНН з посиланням на сайт “левів”.
На 32 хвилині протистояння “карпатівці” змінили цифри на табло — один із гравців на перегляді клубу завершив контратаку львів’ян, перекинувши голкіпера узбецького колективу. До перерви підопічні білоруського спеціаліста Олега Дулуба мали можливість подвоїти рахунок, але удар одного із футболістів прийшовся у каркас воріт.
У другій частині баталії команди обмінялися голами, причому представники “Олмалику” відзначилися як в чужі, так і у свої ворота. Крапку у зустрічі поставив Чачуа на 68 хвилині, котрий реалізував пенальті — 3:1.
Склад “Карпат”: Мисак (Сілецький, 46), Мірошніченко, Зубейко, Сениця (гравець на перегляді, 70), гравець на перегляді (Завійський, 70), Вербний, Чачуа, гравець на перегляді, Богач (Саламаха, 82), гравець на перегляді (Грисьо, 46), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 30, Карпенко, 78).
Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, гравці О.Дулуба проведуть другий спаринг за один день. Суперником стане казахський “Акжайик”.