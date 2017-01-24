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Футболисты "Карпат" победили в спарринге ФК "Олмалик"

Киев • УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Львовские "Карпаты" продолжили подготовку к весенней части сезона в УПЛ и провели контрольный поединок в Анталии против узбекского ФК "Олмалик", передает УНН со ссылкой на сайт "львов".

На 32 минуте противостояния "львовяне" изменили цифры на табло - один из игроков на просмотре клуба завершил контратаку львовян, перебросив голкипера узбекского коллектива. До перерыва подопечные белорусского специалиста Олега Дулуба могли удвоить счет, но удар одного из футболистов пришелся в каркас ворот.

Во второй части баталии команды обменялись голами, причем представители "Олмалика" отличились как в чужие, так и в свои ворота. Точку во встрече поставил Чачуа на 68 минуте, который реализовал пенальти - 3:1.

Состав "Карпат": Мысак (Силецкий, 46), Мирошниченко, Зубейко, Сеница (игрок на просмотре, 70), игрок на просмотре (Завийский, 70), Вербный, Чачуа, игрок на просмотре Богач (Саламаха, 82), игрок на просмотре (Грисьо, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 30 Карпенко, 78).

Напомним, сегодня, 24 января, игроки О.Дулуба проведут второй спарринг за один день. Соперником станет казахский "Акжайык".

 

Украинские Национальные Новости

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