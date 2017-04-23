Футболісти "Карпат" одержали шосту перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Передостанній поєдинок 26-го туру Ліги Парі-Матч між "Карпатами" та "Волинню" завершився перемогою львів’ян на домашній арені, повідомляє УНН.
В дебюті зустрічі лучани були ближчими до забитого голу, проте Євген Боровик двічі рятував "левів". Натомість команда Олега Дулуба відповіла моментом, який завершився взяттям воріт "Волині" – вхід Гладкого по флангу у штрафний завершився результативним прострілом на Гуцуляка.
Надалі гості діяли більше першим номером, а "Карпати" намагалися відповідати гострими контратаками, але до фінального свистка команди зберегли свої ворота на замку – 1:0 на користь "Карпат".
Таким чином "леви" одержали шосту звитягу у нинішньому сезоні внутрішнього чемпіонату України.
Відзначимо, що футболісти "Волині" діяли набагато грубіше за своїх візаві за що відразу вісім підопічних Віталія Кварцяного отримали жовті картки.
Додамо також, "Карпати" мають 21 очко і посідають 10 місце, натомість "Волинь" з 13 пунктами на останньому щаблі.
Як повідомляв УНН, "Сталь" у більшості вирвала перемогу у "Зірки".