Футболисты "Карпат" одержали шестую победу в сезоне УПЛ

В дебюте встречи лучане были ближе к забитому голу, однако Евгений Боровик дважды спасал "львовян". Зато команда Олега Дулуба ответила моментом, который завершился взятием ворот "Волыни" - вход Гладкого по флангу в штрафную завершился результативным прострелом на Гуцуляка.

В дальнейшем гости действовали более первым номером, а "Карпаты" пытались отвечать острыми контратаками, но до финального свистка команды сохранили свои ворота на замке - 1:0 в пользу "Карпат".

Таким образом "львы" получили шестую победу в нынешнем сезоне внутреннего чемпионата Украины.

Отметим, что футболисты "Волыни" действовали гораздо грубее своих визави за что сразу восемь подопечных Виталия Кварцяного получили желтые карточки.

Добавим также, "Карпаты" имеют 21 очко и занимают 10 место, а "Волынь" с 13 пунктами на последней ступени.

Как сообщал УНН, "Сталь" в большинстве вырвала победу у "Звезды" .