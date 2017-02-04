Футболісти "Динамо" відправилися на другий збір до Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Делегація київського "Динамо" вирушила до Іспанії на другий, заключний тренувальний збір перед продовженням виступів у чемпіонаті України, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного клубу.
Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров розраховує на другому зборі на наступних виконавців:
Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан
Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко
Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв
Нападники: Мораес, Бєсєдін, Яремчук, Гладкий.
Зазначається, що шлях з Києва до Іспанії подолають не всі гравці, деякі, серед них і новачок команди Александар Пантич, приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Марбельї.
Нагадаємо, що на цьому зборі "біло-сині" проведуть сім спарингів першим із яких стане баталія із нині третьою командою Хорватії "Осієк".