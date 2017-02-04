Футболисты "Динамо" отправились на второй сбор в Испанию

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Отмечается, что путь из Киева в Испанию преодолеют не все игроки, некоторые, в том числе и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье.

Напомним, что на этом сборе "бело-синие" проведут семь спаррингов первым из которых станет баталия с ныне третьей командой Хорватии "Осиек".