Футболисты "Динамо" отправились на второй сбор в Испанию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась в Испанию на второй, заключительный тренировочный сбор перед началом выступлений в чемпионате Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.
Отмечается, что путь из Киева в Испанию преодолеют не все игроки, некоторые, в том числе и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье.
Напомним, что на этом сборе "бело-синие" проведут семь спаррингов первым из которых станет баталия с ныне третьей командой Хорватии "Осиек".