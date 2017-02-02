Футболісти "Бетіса" встали на захист Р.Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Бетіса".
"Ми висловлюємо обурення з приводу ситуації, до якої потрапив наш товариш Роман Зозуля. Вона видається вкрай серйозною, і ми вважаємо, що жертвою подібного звернення може стати будь-хто з нас. Клуб сподівається, що проблему буде вирішено якнайшвидше, оскільки вона негативно впливає на гравця. Клуб і футболісти "Бетіса" акцентують увагу на бездоганній поведінці футболіста і надаватимуть підтримку йому та його родині. Ми - разом із Зозулею", - йдеться у повідомленні.
Також футболісти зазначили, що Федерація футболу Іспанії почала розгляд даної справи.
Нагадаємо, що форвард збірної України на правах оренди перейшов з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", але футболістом "Райо" він пробув менше доби. Причина - не зміг знайти спільної мови з радикально налаштованими ультрас клубу.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.