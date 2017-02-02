Футболисты "Бетиса" встали на защиту Р.Зозули
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Бетиса".
"Мы выражаем возмущение по поводу ситуации, в которую попал наш товарищ Роман Зозуля. Она представляется крайне серьезной, и мы считаем, что жертвой подобного обращения может стать любой из нас. Клуб надеется, что проблема будет решена как можно быстрее, поскольку она негативно влияет на игрока. Клуб и футболисты "Бетиса" акцентируют внимание на безупречном поведении футболиста и будут оказывать поддержку ему и его семье. Мы - вместе с Зозулей", - говорится в сообщении.
Также футболисты отметили, что Федерация футбола Испании начала рассмотрение данного дела.
Напомним, что форвард сборной Украины на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", но футболистом "Райо" он пробыл менее суток. Причина - не смог найти общего языка с радикально настроенными ультрас клуба.
Как сообщал УНН, ФФУ готовит обращение в ФИФА и КФФИ о ситуации с Р.Зозулей.