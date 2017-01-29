Футболісти "Баварії" відсвяткували сьому поспіль перемогу в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У поєдинку 18-го туру чемпіонату Німеччини (Бундесліга) мюнхенська “Баварія” на виїзді переграла “Вердер” з результатом 2:1, передає УНН з посиланням на сайт “Баварії”.
Вже після першого тайму рахунок був 2:0 на користь гостей. Голи за команду Карло Анчелотті забивали Арьєн Роббен і Давид Алаба на 30-й і 45-й хвилинах відповідно. За бременців відзначився тільки Макс Крузе.
“У другому таймі „Вердер“ значно посилив тиск на нас, більше йшов вперед, а це означало, що у нас з’являлося більше вільних зон. Ми повинні використовувати такі ситуації набагато краще. В ідеалі рахунок повинен був бути 3:0, 4:0. Ми повинні вести себе більш організованими і краще контролювати м’яч. У першому таймі ми дозволяли занадто багато контратак. Нам ще є над чим працювати”, — прокоментував звитягу А.Роббен.
Відзначимо, що завдяки цій вікторії “Баварія” зміцнила лідерство в турнірній таблиці — 45 очок. “Вердер” залишився на 15 сходинці з 16 балами.
Примітно, що мюнхенці вибороли сім підряд перемог у Бундеслізі, поступившись востаннє “Боруссії” Дортмунд ще 19 листопада.
Зауважимо також, “Баварія” встановила новий рекорд турніру, обігравши “Вердер” вже 13 раз поспіль.
Нагадаємо, що у 19 турі мюнхенці протистоятимуть команді “Шальке” за яку виступає українець Євген Коноплянка.