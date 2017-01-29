Футболисты "Баварии" отпраздновали седьмую подряд победу в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В поединке 18-го тура чемпионата Германии (Бундеслига) мюнхенская "Бавария" на выезде переиграла "Вердер" с результатом 2: 1, передает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
Отметим, что благодаря этой виктории "Бавария" упрочила лидерство в турнирной таблице - 45 очков. "Вердер" остался на 15 месте с 16 баллами.
Примечательно, что мюнхенцы завоевали семь подряд побед в Бундеслиге, уступив раз "Боруссии" Дортмунд еще 19 ноября.
Заметим также, "Бавария" установила новый рекорд турнира, обыграв "Вердер" уже 13 раз подряд.
Напомним, что в 19 туре мюнхенцы противостоять команде "Шальке" за которую выступает украинец Евгений Коноплянка.