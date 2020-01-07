Футболіста "ПСЖ" визнано найдорожчим гравцем світу за версією "CIES"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Дослідницький центр "CIES Football Observatory" назвав найдорожчих футболістів у світі, передає УНН з посиланням на сайт "CIES Football Observatory".
Список очолив форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе трансферна вартість якого складає 265,2 млн. євро. До трійки також потрапили Рахім Стерлінг з "Манчестер Сіті" – 223,7 млн. і Мохамед Салах з "Ліверпулю" – 175,1.
На позицію найбільш дорогих гравців з точки зору трансферної вартості є Аліссон Беккер серед воротарів (87 млн.), Вірджіл ван Дейк серед центральних захисників (93 млн.), Трент Олександр-Арнольд серед захисників (110 млн.), Джеймс Медісон серед півзахисників (112 млн. євро) і Кіліан Мбаппе серед форвардів (265 млн. євро).
Примітно, що 11 з 20 футболістів з оціночною вартістю не менше 100 млн. євро грають за англійські клуби Прем'єр-ліги.
Зауважимо, що нападники Ліонель Мессі ("Барселона") і Кріштіану Роналду ("Ювентус") продовжують втрачати позиції в рейтингу. Аргентинець (125,5 млн.) опустився на восьме місце, португалець (80,3 млн.) - на 49-те.