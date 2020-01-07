Футболист "ПСЖ" признан самым дорогим игроком мира по версии "CIES"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111301 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123340 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103748 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107181 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107468 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131757 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130559 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Футболист "ПСЖ" признан самым дорогим игроком мира по версии "CIES"

Футболист "ПСЖ" признан самым дорогим игроком мира по версии "CIES"

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Исследовательский центр "CIES Football Observatory" назвал самых дорогих футболистов в мире, передает УНН со ссылкой на сайт "CIES Football Observatory".

Список возглавил форвард “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе трансферная стоимость которого составляет 265,2 млн. евро. В тройку также попали Стерлинг из “Манчестер Сити” — 223,7 млн. и Мохамед Салах из “Ливерпуля” — 175,1 млн.

На позицию наиболее дорогих игроков с точки зрения трансферной стоимости является Алиссон Беккер среди вратарей (87 млн.), Вирджил ван Дейк среди центральных защитников (93 млн.), Трент Александр-Арнольд среди защитников (110 млн.), Джеймс Мэдисон среди полузащитников (112 млн. евро) и Килиан Мбаппе среди форвардов (265 млн. евро).

Примечательно, что 11 из 20 футболистов с оценочной стоимостью не менее 100 млн. евро играют за английские клубы Премьер-лиги.

Заметим, что нападавшие Лионель Месси (“Барселона”) и Криштиану Роналду (“Ювентус”) продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (80,3 млн.) — на 49-е.

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