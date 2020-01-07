Футболист "ПСЖ" признан самым дорогим игроком мира по версии "CIES"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Исследовательский центр "CIES Football Observatory" назвал самых дорогих футболистов в мире, передает УНН со ссылкой на сайт "CIES Football Observatory".
Список возглавил форвард “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе трансферная стоимость которого составляет 265,2 млн. евро. В тройку также попали Стерлинг из “Манчестер Сити” — 223,7 млн. и Мохамед Салах из “Ливерпуля” — 175,1 млн.
На позицию наиболее дорогих игроков с точки зрения трансферной стоимости является Алиссон Беккер среди вратарей (87 млн.), Вирджил ван Дейк среди центральных защитников (93 млн.), Трент Александр-Арнольд среди защитников (110 млн.), Джеймс Мэдисон среди полузащитников (112 млн. евро) и Килиан Мбаппе среди форвардов (265 млн. евро).
Примечательно, что 11 из 20 футболистов с оценочной стоимостью не менее 100 млн. евро играют за английские клубы Премьер-лиги.
Заметим, что нападавшие Лионель Месси (“Барселона”) и Криштиану Роналду (“Ювентус”) продолжают терять позиции в рейтинге. Аргентинец (125,5 млн) опустился на восьмое место, португалец (80,3 млн.) — на 49-е.