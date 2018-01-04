Футболіста "Ліверпуля" визнано кращим гравцем року в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вінгер “Ліверпуля” єгиптянин Мохамед Салах став найкращим гравцем Африки в 2017 року, інформує УНН з посиланням на Twitter Федерації футболу Африки.
У боротьбі за приз 25-річний хавбек випередив отримав 625 голосів і випередив партнера по англійському клубу Садьо Мане (Сенегал) — 507, і форварда дортмундської “Боруссії” П’єра-Емеріка Обамеянга (Габон) — 311.
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Варто відзначити, що звання кращої футболістки втретє удостоїлася представниця Нігерії Асісат Ошоала,
Додамо, що Ектора Купера було обрано кращим наставником роком, а його колектив — Єгипет, було обрано кращою збірною Африки в 2017-му.
Нагадаємо, що видання ВВС також назвало кращого футболіста Африки-2017.