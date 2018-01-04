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Футболиста "Ливерпуля" признан лучшим игроком года в Африке

Киев • УНН

 • 14197 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Вингер “Ливерпуля” египтянин Мохамед Салах стал лучшим игроком Африки в 2017 года, информирует УНН со ссылкой на Twitter Федерации футбола Африки.

Футболиста "Ливерпуля" признан лучшим игроком года в Африке

В борьбе за приз 25-летний хавбек опередил получил 625 голосов и опередил партнера по английскому клубу Садьо Мане (Сенегал) — 507, и форварда дортмундской “Боруссии” Обамеянг (Габон) — 311.

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Стоит отметить, что звание лучшей футболистки третий раз удостоилась представительница Нигерии Асисат Ошоала,
Добавим, что Эктора Купера был избран лучшим наставником годом, а его коллектив — Египет, был избран лучшей сборной Африки в 2017-м.

Напомним, что издание ВВС также назвал лучшего футболиста Африки-2017.

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