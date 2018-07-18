Футболіст Зінченко вирушив з "Манчестер Сіті" в турне по США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко візьме участь у північноамериканському турне чинного чемпіона Англії "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на сайт "городян".
Делегація "міщан", в якій були відсутні майже всі футболісти, які брали участь у ЧС-2018, вирушила на передсезонний збір до Сполучених Штатів Америки. Серед тих, хто матиме змогу показати себе в контрольних матчах за океаном, є й гравець збірної України Олександр Зінченко.
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У США в команди Хосепа Гвардіоли заплановано три товариські зустрічі, що відбудуться в рамках "International Champions Cup". 20 липня "Сіті" зіграє з "Борусією" Д, 25-го — з "Ліверпулем" і 28-го — з "Баварією".
Примітно, що офіційний сезон для "Манчестер Сіті" розпочнеться 5 серпня. Цього дня команда українця в матчі за Суперкубок Англії зустрінеться з "Челсі".
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Зауважимо, що раніше інтерес до персони Зінченка проявляли три клуби АПЛ серед яких "Фулхем", "Ньюкасл" та "Вулверхемптон".