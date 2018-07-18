Футболист Зинченко отправился с "Манчестер Сити" в турне по США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко примет участие в североамериканском турне действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Делегация "горожан", в которой отсутствовали почти все футболисты, которые принимали участие в ЧМ-2018, отправилась на предсезонный сбор в Соединенные Штаты Америки. Среди тех, кто сможет показать себя в контрольных матчах за океаном, есть и игрок сборной Украины Александр Зинченко.
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В США у команды Хосепа Гвардиолы запланированы три товарищеские встречи, которые пройдут в рамках "International Champions Cup". 20 июля "Сити" сыграет с "Боруссией" Д, 25-го - с "Ливерпулем" и 28-го - с "Баварией".
Примечательно, что официальный сезон для "Манчестер Сити" начнется 5 августа. В этот день команда украинца в матче за Суперкубок Англии встретится с "Челси".
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Отметим, что ранее интерес к персоне Зинченко проявляли три клуба АПЛ среди которых "Фулхэм", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".