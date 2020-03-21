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Футболіст збірної України увійшов до топ-10 атакуючих півзахисників Серії А

Футболіст збірної України увійшов до топ-10 атакуючих півзахисників Серії А

Київ • УНН

 • 15096 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Гравець збірної України Руслан Маліновський увійшов до числа кращих футболістів Серії А на своїй позиції, інформує УНН з посиланням на Zbirna.com.

Півзахисник "Аталанти" в поточному чемпіонаті Італії провів 22 матчі. Правда, в 16-ти з них він виходив на заміну. В середньому за гру вихованець "Шахтаря" проводив на полі по 44 хвилини. Попри це у рейтингу центральних атакуючих півзахисників і інсайдів, Маліновський зайняв дев'яте місце серед всіх виконавців даного амплуа.

Його InStat Index становить 293 бали. У півзахисника "Лечче" Євгена Шахова - 242 бали, а це 55-й результат серед 56-ти футболістів, які виступали на даній позиції.

Примітно, що кращим центральним атакуючим півзахисником Серії А є одноклубник Маліновського, колишній хавбек харківського "Металіста" - Алехандро Гомес (341).

Додамо, що по середній кількості ключових передач у Маліновського восьме місце серед представників свого амплуа (2,7), за кількістю пасів в штрафний майданчик - сьомий (7,1), а за сумою ударів по воротах - дев'ятий (46).

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