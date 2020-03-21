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Футболист сборной Украины вошел в топ-10 атакующих полузащитников Серии А

Футболист сборной Украины вошел в топ-10 атакующих полузащитников Серии А

Киев  •  УНН

 • 15090 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Игрок сборной Украины Руслан Малиновский вошел в число лучших футболистов Серии А на своей позиции, информирует УНН со ссылкой на Zbirna.com.

Полузащитник "Аталанты" в текущем чемпионате Италии провел 22 матча. Правда, в 16-ти из них он выходил на замену. В среднем за игру воспитанник "Шахтера" проводил на поле по 44 минуты. Несмотря на это в рейтинге центральных атакующих полузащитников и инсайдов, Малиновский занял девятое место среди всех исполнителей данного амплуа.

Его InStat Index составляет 293 балла. У полузащитника "Лечче" Евгения Шахова - 242 балла, а это 55-й результат среди 56-ти футболистов, которые выступали на данной позиции.

Примечательно, что лучшим центральным атакующим полузащитником Серии А является одноклубник Малиновского, бывший хавбек харьковского "Металлиста" - Алехандро Гомес (341).

Добавим, что по среднему количеству ключевых передач у Малиновского восьмое место среди представителей своего амплуа (2,7), по количеству пасов в штрафную - седьмое (7,1), а по сумме ударов по воротам - девятое (46).

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