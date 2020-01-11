Футболіст збірної України оформив переможний гол за бельгійський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Лідер чемпіонату Бельгії – "Брюгге", захисника національної збірної України Едуарда Соболя в рамках тренувального збору у Катарі перед стартом другої частини сезону-2019/2020 провела контрольний матч із нідерландським "ПСВ", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Гра закінчилася перемогою бельгійців із рахунком 2:1. Українець вийшов на заміну на 60-й хвилині, відіграв до фінального свистка й відзначився переможним м'ячем.
Примітно, що в першій частині сезону-2019/2020 Соболь провів за "Брюгге" 25 матчів, в яких відзначився трьома гольовими передачами.
Також додамо, свій перший офіційний поєдинок у 2020 році "Брюгге" проведе 19 січня в гостях проти "Андерлехту".