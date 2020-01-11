Футболист сборной Украины оформил победный гол за бельгийский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Лидер чемпионата Бельгии - "Брюгге", защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя в рамках тренировочного сбора в Катаре перед стартом второй части сезона 2019/2020 провела контрольный матч с голландским "ПСВ", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Игра закончилась победой бельгийцев со счетом 2: 1. Украинец вышел на замену на 60-й минуте, сыграл до финального свистка и отметился победным мячом.
Примечательно, что в первой части сезона-2019/2020 Соболь провел за "Брюгге" 25 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Также добавим, свой первый официальный поединок в 2020 году "Брюгге" проведет 19 января в гостях против "Андерлехта".