Футболіст збірної Угорщини Т.Кадар пройде медогляд в київському "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. За повідомленням сайту польського ФК "Лех" угорський захисник Томаш Кадар відправився на проходження медичного огляду в київське "Динамо", передає УНН.
У випадку успішного проходження медогляду 26-річний угорець підпише з киянами контракт.
Варто відзначити, що Т.Кадар перейшов до стану "Леха" у січні 2015 року. За наступний проміжок часу оборонець відіграв 74 матчі за познанців і став володарем Суперкубка Польщі та тріумфував одного разу у внутрішньому чемпіонаті.
Нагадаємо, що гравець захищає кольори збірної Угорщини починаючи з 2010 року (37 поєдинків).
Як повідомляв УНН, першим новачком "біло-синіх" взимку став серб Александар Пантіч.