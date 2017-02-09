Футболіст збірної Угорщини Т.Кадар пройде медогляд в київському "Динамо"

У випадку успішного проходження медогляду 26-річний угорець підпише з киянами контракт.

Варто відзначити, що Т.Кадар перейшов до стану "Леха" у січні 2015 року. За наступний проміжок часу оборонець відіграв 74 матчі за познанців і став володарем Суперкубка Польщі та тріумфував одного разу у внутрішньому чемпіонаті.

Нагадаємо, що гравець захищає кольори збірної Угорщини починаючи з 2010 року (37 поєдинків).

Як повідомляв УНН, першим новачком "біло-синіх" взимку став серб Александар Пантіч.