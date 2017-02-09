Футболист сборной Венгрии Т.Кадар пройдет медосмотр в киевском "Динамо"

В случае успешного прохождения медосмотра 26-летний венгр подпишет с киевлянами контракт.

Стоит отметить, что Т.Кадар перешел в "Лех" в январе 2015 года. За этот промежуток времени защитник сыграл 74 матча за познанцев и стал обладателем Суперкубка Польши и торжествовал однажды во внутреннем чемпионате.

Напомним, что игрок защищает цвета сборной Венгрии с 2010 года (37 поединков).

Как сообщал УНН, первым новичком "бело-синих" зимой стал серб Александар Пантич.