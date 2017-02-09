Футболист сборной Венгрии Т.Кадар пройдет медосмотр в киевском "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. По сообщению сайта польского ФК "Лех" венгерский защитник Томаш Кадар отправился на прохождение медицинского осмотра в киевское "Динамо", передает УНН.
В случае успешного прохождения медосмотра 26-летний венгр подпишет с киевлянами контракт.
Стоит отметить, что Т.Кадар перешел в "Лех" в январе 2015 года. За этот промежуток времени защитник сыграл 74 матча за познанцев и стал обладателем Суперкубка Польши и торжествовал однажды во внутреннем чемпионате.
Напомним, что игрок защищает цвета сборной Венгрии с 2010 года (37 поединков).
Как сообщал УНН, первым новичком "бело-синих" зимой стал серб Александар Пантич.