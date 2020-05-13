Футболіст збірної Франції відмовився повертатися в "Ювентус"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Півзахисник "Ювентуса" Адріен Рабйо не бажає повертатися в стан італійського гранду, повідомляє УНН з посиланням на "La Gazzetta dello Sport".
Наразі гравці "старої синьйори" повертаються до команди із своїх країн задля відновлення тренувального процесу. Натомість француз Рабйо відмовився робити це в даний момент.
Рішення Рабйо пов'язане із незгодою йти на пониження заробітної платні через пандемію коронавірусу.
Зауважимо, що дані дії гравця можуть побудити керівництво клубу з Турину до продажу півзахисника літнього трансферного вікна.
Додамо, в активі Рабйо 17 проведених поєдинків цього сезону в Серії А.