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Футболіст збірної Франції відмовився повертатися в "Ювентус"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Півзахисник "Ювентуса" Адріен Рабйо не бажає повертатися в стан італійського гранду, повідомляє УНН з посиланням на "La Gazzetta dello Sport".

Футболіст збірної Франції відмовився повертатися в "Ювентус"

Наразі гравці "старої синьйори" повертаються до команди із своїх країн задля відновлення тренувального процесу. Натомість француз Рабйо відмовився робити це в даний момент.

Рішення Рабйо пов'язане із незгодою йти на пониження заробітної платні через пандемію коронавірусу.

Зауважимо, що дані дії гравця можуть побудити керівництво клубу з Турину до продажу півзахисника літнього трансферного вікна.

Додамо, в активі Рабйо 17 проведених поєдинків цього сезону в Серії А.

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