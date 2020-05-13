Футболист сборной Франции отказался возвращаться в "Ювентус"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо не желает возвращаться в состояние итальянского гранда, сообщает УНН со ссылкой на "La Gazzetta dello Sport".
В данный период времени игроки “старой синьоры” возвращаются в команду из своих стран для восстановления тренировочного процесса. Однако француз Рабьо отказался делать это в данный момент.
Решение Рабьо связано с несогласием идти на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.
Заметим, что данные действия игрока могут побудить руководство клуба из Турина к продаже полузащитника летнего трансферного окна.
Добавим, в активе Рабьо 17 проведенных поединков в этом сезоне в Серии А.