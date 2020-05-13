Футболист сборной Франции отказался возвращаться в "Ювентус"

В данный период времени игроки “старой синьоры” возвращаются в команду из своих стран для восстановления тренировочного процесса. Однако француз Рабьо отказался делать это в данный момент.

Решение Рабьо связано с несогласием идти на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.

Заметим, что данные действия игрока могут побудить руководство клуба из Турина к продаже полузащитника летнего трансферного окна.

Добавим, в активе Рабьо 17 проведенных поединков в этом сезоне в Серии А.