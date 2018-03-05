Футболіст Яремчук забив в четвертому підряд поєдинку чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український форвард “Гента” Роман Яремчук відзначився черговим забитим голом у чемпіонаті Бельгії, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
У зустрічі 29-го туру вдома проти “Гента” екс-форвард “Динамо” забив пенальті на 3-й додатковій хвилині, зрівнявши цифри на табло, однак “Гент” не втримав нічию та поступився 2:3
Таким чином, українець забив в четвертій грі поспіль та 9-й гол у сезоні та вийшов у топ-10 бомбардирів бельгійського чемпіонату.
Примітно, що після 29 турів “Гент” йде на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в своєму активі 47 набраних очок.