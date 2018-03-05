Футболист Яремчук забил в четвертом подряд поединке чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский форвард “Гента” Роман Яремчук отметился очередным забитым голом в чемпионате Бельгии, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Во встрече 29-го тура дома против “Гента” экс-форвард “Динамо” забил пенальти на 3-й добавленной минуте, сравняв цифры на табло, однако “Гент” не удержал ничью и уступил 2:3
Таким образом, украинец забил в четвертой игре подряд и 9-й гол в сезоне и вошел в топ-10 бомбардиров бельгийского чемпионата.
Примечательно, что после 29 туров “Гент” идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 47 набранных очков.