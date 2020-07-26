Футболіст суперника "Шахтаря" по Лізі Європи заразився коронавірусом

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19 березня, 18:42 • 43406 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 93735 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 98889 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115370 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 121918 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118914 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154375 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125064 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124765 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123901 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Футбольний захисник німецької команди "Вольфсбург" Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19, передає УНН з посиланням на сайт німецького колективу.

На даний момент Мбабу знаходиться у себе вдома на самоізоляції. Спортивний директор клубу Марсель Шефер зазначив, що хвороба Мбабу проходить без симптомів.

“Кевін в даний час немає симптомів. Зараз ми чекаємо подальшого курсу і знаходимося в тісному, і дуже хорошому обміні з Управлінням охорони здоров’я „Вольфсбурга“, як і в останні кілька місяців”, — підкреслив Шефер.

Зауважимо, що у цьому сезоні Мбабу провів 27 матчів за “Вольфсбург”, в яких забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.

Додамо, 5 серпня “Вольфсбург” в Харкові зіграє другий поєдинок проти “Шахтаря”.

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