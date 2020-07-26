Футболіст суперника "Шахтаря" по Лізі Європи заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Футбольний захисник німецької команди "Вольфсбург" Кевін Мбабу здав позитивний тест на COVID-19, передає УНН з посиланням на сайт німецького колективу.
На даний момент Мбабу знаходиться у себе вдома на самоізоляції. Спортивний директор клубу Марсель Шефер зазначив, що хвороба Мбабу проходить без симптомів.
“Кевін в даний час немає симптомів. Зараз ми чекаємо подальшого курсу і знаходимося в тісному, і дуже хорошому обміні з Управлінням охорони здоров’я „Вольфсбурга“, як і в останні кілька місяців”, — підкреслив Шефер.
Зауважимо, що у цьому сезоні Мбабу провів 27 матчів за “Вольфсбург”, в яких забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.
Додамо, 5 серпня “Вольфсбург” в Харкові зіграє другий поєдинок проти “Шахтаря”.