Футболист соперника "Шахтера" по Лиге Европы заразился коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Футбольный защитник немецкой команды “Вольфсбург” Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сайт немецкого коллектива.
На данный момент Мбабу находится у себя дома на самоизоляции. Спортивный директор клуба Марсель Шефер отметил, что болезнь Мбабу проходит без симптомов.
“Кевин в настоящее время не имеет симптомов. Сейчас мы ждем дальнейшего курса и находимся в тесном и очень хорошем обмене с Управлением здравоохранения „Вольфсбурга“, как и в последние несколько месяцев”, — подчеркнул Шефер.
Заметим, что в этом сезоне Мбабу провел 27 матчей за “Вольфсбург”, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Добавим, 5 августа “Вольфсбург” в Харькове сыграет второй поединок против “Шахтера”.