Футболист соперника "Шахтера" по Лиге Европы заразился коронавируса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15099 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100435 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131657 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109988 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130310 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Футболист соперника "Шахтера" по Лиге Европы заразился коронавируса

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Футбольный защитник немецкой команды “Вольфсбург” Кевин Мбабу сдал положительный тест на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сайт немецкого коллектива.

На данный момент Мбабу находится у себя дома на самоизоляции. Спортивный директор клуба Марсель Шефер отметил, что болезнь Мбабу проходит без симптомов.

“Кевин в настоящее время не имеет симптомов. Сейчас мы ждем дальнейшего курса и находимся в тесном и очень хорошем обмене с Управлением здравоохранения „Вольфсбурга“, как и в последние несколько месяцев”, — подчеркнул Шефер.

Заметим, что в этом сезоне Мбабу провел 27 матчей за “Вольфсбург”, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Добавим, 5 августа “Вольфсбург” в Харькове сыграет второй поединок против “Шахтера”.

Украинские Национальные Новости

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