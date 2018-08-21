Футболіст суперника "Динамо" по ЛЧ прийшов до тями після перебування в комі

Стан здоров'я 21-річного Нурі є стабільним і має невеликий прогрес на неврологічному рівні в порівнянні з кількома місяцями тому. Про це розповів його брат Абдеррахім.



"Якщо порівняти це з попереднім проміжком, то йому набагато краще на даний момент, і його неврологічний стан кращий, ніж кілька місяців тому. Фізичне становище пішло на спад, просто тому, що він не рухається, він прикутий до ліжка, він не може керувати своїм тілом самостійно, тільки головою. Іноді ми його садимо в інвалідний візок", - сказав брат футболіста.



Також родич заявив, що наразі у його сім'ї з'явився спосіб спілкування з Абдельхакімом.



"Все це складно. На початку для нього все протікало простіше, але пізніше стало складніше, багато злетів і падінь. Його імунна система ослабла і нестабільна. Не хочу вдаватися в деталі, але йому було важко. Це нормально для людини, у якого було пошкодження мозку. Але спочатку ми взагалі не могли з ним комунікувати. Коли він був в комі, його очі були закриті. Але пізніше він став менше спати. Тепер у нас є спосіб спілкуватися. Якщо я про щось його питаю чи говорю: "Відкрий рот, поворуши бровою", він це робить", - підсумував Абдеррахім.



Відзначимо, що минуло вже понад тринадцять місяців з тих пір, як Абделхакім Нурі отримав зупинку серця під час тренувального матчу "Аяксу" в Австрії.



Додамо, "Аякс" завтра буде прийматиме київське "Динамо" у першій грі кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів.