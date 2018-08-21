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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Футболист соперника "Динамо" по ЛЧ пришел в себя после пребывания в коме

Киев • УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Полузащитник голландского "Аякса" Абдельхаким Нури впервые после летнего промежутка пребывания в коме пришел в себя, сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Футболист соперника "Динамо" по ЛЧ пришел в себя после пребывания в коме

Состояние здоровья 21-летнего Нури является стабильным и имеет небольшой прогресс на неврологическом уровне по сравнению с несколькими месяцами назад. Об этом рассказал его брат Абдеррахим.

"Если сравнить это с предыдущим интервалом, то ему гораздо лучше на данный момент, и его неврологическое состояние лучше, чем несколько месяцев назад. Физическое состояние пошло на спад, просто потому, что он не двигается, он прикован к постели, он не может управлять своим телом самостоятельно, только головой. Иногда мы его сажаем в инвалидную коляску", - сказал брат футболиста.

Также родственник заявил, что сейчас в его семье появился способ общения с Абдельхакимом.

"Все это сложно. В начале для него все протекало проще, но позже стало сложнее, много взлетов и падений. Его иммунная система ослабла и нестабильна. Не хочу вдаваться в детали, но ему было тяжело. Это нормально для человека, у которого было повреждение мозга. Но сначала мы вообще не могли с ним коммуницировать. Когда он был в коме, его глаза были закрыты. Но позже он стал меньше спать. Теперь у нас есть способ общаться. Если я о чем-то его спрашиваю или говорю: "Открой рот, пошевели бровью", он это делает", - подытожил Абдеррахим.

Отметим, что прошло уже более тринадцати месяцев с тех пор, как Абделхаким Нури имел остановку сердца во время тренировочного матча "Аякса" в Австрии.

Добавим, "Аякс" завтра будет принимать киевское "Динамо" в первой игре квалификации плей-офф Лиги чемпионов.

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