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Футболіст "Шахтаря" увійшов до трійки найгрубіших гравців групового етапу ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представник "Шахтаря" потрапив до числа найбільш грубих виконавців групового етапу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Форвард Жуніор Мораес з 15 фолами посів третю сходинку. Беззаперечним лідером в цьому пасивному показнику є Пітер Олайінка зі "Славії" (21 фол) і Дмитро Барінов з московського "Локомотиву" (16).

Натомість за кількістю зроблених фолів "Шахтар" (53) займає третє місце з усіх учасників з найменшою кількістю порушень після "Генка" (47) і "Наполі" (50). Тут найбільше порушували правила "Галатасарай" і "Брюгге" – по 94 рази.

Зазначимо, що Мораес відіграв 5 матчів у груповій стадії – 2 годи і 1 асист.

Як повідомляв УНН, розгромна поразка у меншості від "Аталанти", відправила "помаранчево-чорних" в Лігу Європи.

Українські Національні Новини

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