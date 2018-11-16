Футболіст "Динамо" відзначився голом за молодіжну збірну Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У товариський зустрічі молодіжних збірних Данії та Іспанії у складі перших взяв участь півзахисник київського “Динамо” Міккель Дуелунд, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
Міккель відкрив рахунок вже на 5-й хвилині матчу проти Іспанії U-21, проте його команда в підсумку програла іспанським одноліткам з рахунком 1:4.
У ворота данців тричі відзначився Борха Майораль (25’, 32’, 55’), і ще один гол забив Хорхе Мере (45’).
Загалом Дуелунд провів за “молодіжку” 20 матчів і забив 6 разів при 5 асистах.
Також додамо, в жовтні “динамівець” забив збірній Сан-Марино у відборі на молодіжний ЧЄ.