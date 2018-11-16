Футболист "Динамо" отметился голом за молодежную сборную Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В тверской встречи молодежных сборных Дании и Испании в составе первых принял участие полузащитник киевского “Динамо” Миккель Дуелунд, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
Миккель открыл счет уже на 5-й минуте матча против Испании U-21, однако его команда в итоге проиграла испанским сверстникам со счетом 1:4.
В ворота датчан трижды отличился Борха Майораля (25 ′, 32′, 55 ′), и еще один гол забил Хорхе Мере (45′).
В общем Дуелунд провел за “молодежку” 20 матчей и забил 6 раз при 5 ассистов.
Также добавим, в октябре “динамовец” забил сборной Сан-Марино в отборе на молодежный ЧЕ.