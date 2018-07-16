Футболіст "Динамо" не потиснув руку Путіну на церемонії нагородження ЧС-2018

У рамках церемонії нагородження учасників фінального протистояння 21-го Мундіалю Путін став однією із персон, який вручав медалі. Однак представник київського "Динамо" вирішив не протягувати руку в бік голови РФ та пройшов повз його.

Нагадаємо, що фінальне протистояння ЧС-2018 завершилося перемогою французів над хорватами 4:2.

Як повідомляв УНН, гравця "шашкових" визнали кращим футболістом турніру.