Футболист "Динамо" не пожал руку Путину на церемонии награждения ЧМ-2018

В рамках церемонии награждения участников финального противостояния 21-го Мундиаля Путин стал одной из персон, которые вручали медали. Однако представитель киевского "Динамо" решил не протягивать руку в сторону головы РФ и прошел мимо его.

Напомним, что финальное противостояние ЧМ-2018 завершилось победой французов над хорватами 4:2.

Как сообщал УНН, игрока "шашечных" признали лучшим футболистом турнира.