Футболист "Динамо" не пожал руку Путину на церемонии награждения ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Фулбек киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич решил не пожимать руку президенту РФ Владимиру Путину на чемпионате мира по футболу, сообщает УНН.
В рамках церемонии награждения участников финального противостояния 21-го Мундиаля Путин стал одной из персон, которые вручали медали. Однако представитель киевского "Динамо" решил не протягивать руку в сторону головы РФ и прошел мимо его.
Напомним, что финальное противостояние ЧМ-2018 завершилось победой французов над хорватами 4:2.
Как сообщал УНН, игрока "шашечных" признали лучшим футболистом турнира.