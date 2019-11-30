Футболіст "Барселони" виграв звання кращого плеймейкера року в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Форвард "Барселони" Ліонель Мессі отримав визнання від Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), інформує УНН з посиланням на сайт даної Федерації.
Аргентинського бомбардиру не було рівних у голосуванні за кращого плеймейкера 2019 року. В активі Мессі 299 залікових очок, що дозволило йому відірватися від найближчого конкурента Кевіна де Брюйне з "Манчестер Сіті" одразу на 214 пунктів. Трійку замкнув Еден Азар – 55.
На четвертому місці серед плеймейкерів опинився форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно. Також позначку в 10 очок подолали Бернарду Сілва, Душан Тадіч, Френкі де Йонг, Крістіан Еріксен, Антуан Грізманн, Джорджиньоо Вейналдум, Лука Модріч і Міралем П'яніч.
Попереднього року у даній номінації тріумфував Лука Модріч ("Реал"/Хорватія"), до нього тричі поспіль перемагав Мессі. Крім Мессі чотири виграші має Хаві (2008-2011 роки).
Варто зазначити, цієї кампанії Мессі відіграв 13 матчів на клубному рівні – 10 голів і 8 асистів.