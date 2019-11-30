Футболист "Барселоны" выиграл звание лучшего плеймейкера года в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил признание от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), информирует УНН со ссылкой на сайт данной Федерации.
Аргентинского бомбардиру не было равных в голосовании за лучшего плеймейкера 2019 года. В активе Месси 299 зачетных очков, что позволило ему оторваться от ближайшего конкурента Кевина де Брюйне с "Манчестер Сити" сразу на 214 пунктов. Тройку замкнул Эден Азар - 55.
На четвертом месте среди плеймейкеров оказался форвард "Ливерпуля" Фирмино. Также отметку в 10 очков преодолели Бернарду Силва, Тадич, Фрэнки де Йонг, Кристиан Эриксен, Гризманн, Джорджиньоо Вейналдум, Лука Модрич и Миралем Пьянич.
Предыдущего года в данной номинации победил Лука Модрич ("Реал"/Хорватия"), к нему трижды подряд побеждал Месси. Кроме Месси четыре выигрыше имеет Хави (2008-2011 годы).
Стоит отметить, этой кампании Месси сыграл 13 матчей на клубном уровне - 10 голов и 8 ассистов.