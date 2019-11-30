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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 23115 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105131 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104827 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116982 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146944 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Футболист "Барселоны" выиграл звание лучшего плеймейкера года в мире

Футболист "Барселоны" выиграл звание лучшего плеймейкера года в мире

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил признание от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), информирует УНН со ссылкой на сайт данной Федерации.

Аргентинского бомбардиру не было равных в голосовании за лучшего плеймейкера 2019 года. В активе Месси 299 зачетных очков, что позволило ему оторваться от ближайшего конкурента Кевина де Брюйне с "Манчестер Сити" сразу на 214 пунктов. Тройку замкнул Эден Азар - 55.

На четвертом месте среди плеймейкеров оказался форвард "Ливерпуля" Фирмино. Также отметку в 10 очков преодолели Бернарду Силва, Тадич, Фрэнки де Йонг, Кристиан Эриксен, Гризманн, Джорджиньоо Вейналдум, Лука Модрич и Миралем Пьянич.

Предыдущего года в данной номинации победил Лука Модрич ("Реал"/Хорватия"), к нему трижды подряд побеждал Месси. Кроме Месси четыре выигрыше имеет Хави (2008-2011 годы).

Стоит отметить, этой кампании Месси сыграл 13 матчей на клубном уровне - 10 голов и 8 ассистов.

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