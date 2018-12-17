Футболіст "Аякса" де Лігт став володарем премії кращому молодому гравцеві Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Захисник амстердамського “Аякса” Маттейс де Лігт виграв премію Golden Boy, яка вручається італійською газетою Tuttosport найкращому футболістові Європи у віці до 21 року. Про це повідомляється на сайті видання, інформує УНН.
За підсумками опитування 19-річний голландець випередив захисника збірної Англії і “Ліверпуля” Трента Александра-Арнольда, італійського нападника “Мілана” Патріка Кутроне, півзахисника збірної Нідерландів і римської “Роми” Джастіна Клюйверта і бразильського півзахисника мадридського “Реала” Вінісіуса Джуніора.
Де Лігт — вихованець академії “Аякс”, за основну команду дебютував в 2016 році. На даний момент є капітаном амстердамського клубу. Всього на його рахунку 59 матчів і 7 голів в національному чемпіонаті. Також він провів 13 матчів за збірну Нідерландів.
Премія Golden Boy вручається з 2003 року. Претендувати на нагороду можуть лише гравці не старше 21 року, які виступають у вищому дивізіоні одного з європейських чемпіонатів. У минулому році нагороду виграв француз Кіліан Мбаппе.
Як повідомляв УНН, хорватський півзахисник став володарем “Золотого м’яча”.