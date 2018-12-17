Футболист "Аякса" де Лигт стал обладателем премии лучшему молодому игроку Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Защитник амстердамского “Аякса” Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте издания, передает УНН.
По итогам опроса 19-летний голландец опередил защитника сборной Англии и “Ливерпуля” Трента Александра-Арнольда, итальянского нападающего “Милана” Патрика Кутроне, полузащитника сборной Нидерландов и римской “Ромы” Джастина Клюйверта и бразильского полузащитника мадридского “Реала” Винисиуса Джуниора.
Де Лигт — воспитанник академии “Аякс”, за основную команду дебютировал в 2016 году. В настоящий момент является капитаном амстердамского клуба. Всего на его счету 59 матчей и 7 голов в национальном чемпионате. Также он провел 13 матчей за сборную Нидерландов.
Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В прошлом году награду выиграл француз Килиан Мбаппе.
Как сообщал УНН, хорватский полузащитник стал обладателем “Золотого мяча”.