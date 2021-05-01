Футбол: жіноча збірна України отримала суперників у відборі на ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Ньйоні відбулося жеребкування ффутбольного відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року серед жіночих збірних у зоні УЄФА. Про це сказано на сайті УЄФА, передає УНН.
Деталі
51 команду поділили на шість груп і три групи по п’ять збірних. За результатами жеребкування “синьо-жовтим” випало зіграти проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів у рамках відбірної групи В.
Результати жеребу:
Група А: Швеція, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Грузія.
Група С: Нідерланди, Ісландія, Чехія, Білорусь, Кіпр.
Група D: Англія, Австрія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Латвія, Люксембург.
Група E: Данія, Росія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Чорногорія.
Група F: Норвегія, Бельгія, Польща, Албанія, Косово, Вірменія.
Група G: Італія, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Молдова, Литва.
Група H: Німеччина, Португалія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Болгарія.
Група I: Франція, Уельс, Словенія, Греція, Казахстан, Естонія.
Доповнення
Переможці дев’яти відбіркових груп безпосередньо вийдуть у фінальну стадію, яка пройде в Австралії і Новій Зеландії. Дев’ять власників других місць в жовтні 2022 року зіграють в стикових матчах.
Три кращих володарі других місць відразу потрапляють до другого раунду стикових матчів. Шість команд, що залишилися проведуть три одноматчеві поєдинки в першому раунді.
Примітно, що матчі пройдуть з вересня 2021-го по вересень 2022 року.
Згідно з рішеннями Виконавчого комітету УЄФА, яке діяло на момент жеребкування, такі команди не могли виступати в одній групі: Вірменія і Азербайджан, Косово і Боснія-Герцеговина, Косово і Сербія, Косово і Росія, Україна і Росія.